Inquérito incrimina pai de atropelador de Rafael e PMs A Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro confirmou hoje que o inquérito a respeito do atropelamento do músico Rafael Mascarenhas concluiu que Roberto Bussamra, pai do motorista na hora do acidente Rafael Bussamra, praticou corrupção ativa. O Inquérito Policial Militar (IPM) também apontou que o sargento Marcelo Leal e o cabo Marcelo Bigon praticaram corrupção passiva. Roberto acusou os dois agentes exigirem propina para liberar seu filho momentos depois do jovem ser atropelado.