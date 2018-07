Inquérito investiga briga de delegada em blitz no RJ Quatro pessoas foram ouvidas hoje pela Polícia Civil no inquérito que investiga a discussão entre a delegada Daniela Rebelo, da 19ª DP (Tijuca), e o tenente da PM Bernard Carnevale. Ela transitava de carro pela avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca (zona oeste), por volta das 2h30 do domingo, quando se deparou com uma blitz da Operação Lei Seca em que o policial atuava.