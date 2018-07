Inquérito investiga falta de médicos em Sorocaba O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu inquérito civil nesta quinta-feira, 18, para investigar denúncias relacionadas à falta de médicos em plantões nas unidades básicas e pré-hospitalares da rede pública de saúde de Sorocaba (SP). A demora no atendimento motivou a interdição de uma avenida por usuários dos serviços, há duas semanas, a depredação de uma unidade de pronto atendimento na segunda-feira, 15, e a invasão dos consultórios médicos da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Oeste por pacientes revoltados, na terça-feira, 16. No mesmo dia, pacientes acionaram a polícia para denunciar omissões no atendimento na Santa Casa, hospital conveniado com a prefeitura.