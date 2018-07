Inquérito na BA cita irmão de Geddel Inquérito da Polícia Civil baiana cita o nome do presidente do PMDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima, entre os envolvidos em suposto esquema de corrupção na liberação de linhas intermunicipais de ônibus. Lúcio é irmão do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima.