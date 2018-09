Inquérito sobre crime em Jandira-SP é entregue à Justiça O inquérito policial sobre a morte do prefeito de Jandira (SP), Walderi Braz Paschoalin, foi parcialmente concluído e relatado à Justiça ontem. A informação é do delegado Zacarias Katzer Tadros, titular do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Seccional de Carapicuíba.