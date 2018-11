Inquérito sobre desabamento na Renascer vai ao STF

Assinado pelo delegado Marcel Luís de Campos, o relatório feito pela 1ª Delegacia Seccional, a mando do delegado Dejar Gomes Neto, afirma que dias antes do ?fatídico evento? placas do forro da igreja caíram perto do altar e chegaram a ferir fiéis, ?porém não há notícia de que a administração da Igreja Apostólica Renascer em Cristo tenha adotado providências?. O relatório prossegue dizendo ser ?inequívoca a responsabilidade dos engenheiros envolvidos na reforma do telhado da igreja, em 1999 e 2000, quando as tesouras que sustentavam o telhado receberam reforço metálico?. É que uma das tesouras, que ficava sobre o altar, ficou sem o reforço metálico.

O relatório também cita a suposta ?postura negligente dos administradores da igreja? por terem contratado a empresa Etersul Coberturas e Reformas Ltda, responsável pela reforma do telhado entre julho e dezembro de 2008. A polícia aponta o fato de a Etersul não ser registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea) e de ela não ter fornecidos à igreja os documentos legalmente exigidos. ?À vista dos elementos, emergem indícios de responsabilidade em relação ao presidente da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, subscritor do contrato com a Etersul?. De fato, é o Bispo Gê quem assina o contrato com a empresa para a reforma do telhado em 1º de julho de 2008.

O advogado da Igreja Renascer em Cristo, Luiz Flávio D?Urso, disse que o laudo ?isenta a Igreja e seus representantes de responsabilidade. ?O fator preponderante foi a ausência do reforço metálico na tesoura T14?, assinalou. ?Não vejo liame de causalidade entre isso e a Igreja. Se nem o IPT se atentou para a falta do reforço, muito menos a Renascer.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.