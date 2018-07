Inquérito sobre morte vai ao MP

A Polícia Civil de São José do Rio Preto encaminhou ontem ao Ministério Público a conclusão do inquérito que indiciou quatro pessoas pela morte da universitária Luana Neves Ribeiro, de 21 anos. Ela morreu no dia 4, no Hospital de Base, quando passava por procedimentos para doar medula óssea a uma criança com leucemia. As hematologistas Flávia Leite de Souza e Érika Rodrigues Pontes foram indiciadas por homicídio culposo; a enfermeira Ana Carolina Costa Roma e a auxiliar Mirela dos Santos Mesquita Pimenta foram indiciadas por omissão de socorro. / CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO