Inquérito vai incluir perguntas sobre práticas integrativas O Ministério da Saúde vai incluir perguntas sobre as práticas integrativas no questionário da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), que será realizada em todo o País em 2013. A PNS é um tipo de inquérito de base populacional, que deverá ser feito com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a cada cinco anos para traçar o perfil da saúde da população.