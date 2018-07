Inquilino mata donos de imóvel na Região dos Lagos-RJ Um casal foi morto na frente dos filhos, quando cobrava o aluguel atrasado do inquilino. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira, 13, em Saquarema, na Região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro. As crianças, que não tiveram as idades reveladas, chegaram a ser mantidas reféns. O inquilino, o corretor Ricardo Almeida Brito, de 38 anos, matou-se com um tiro na cabeça nove horas depois de ter assassinado o casal.