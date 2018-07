Inscrição na educação básica diminui 2% em 2012

As informações fazem parte dos dados preliminares do Censo Escolar 2012 publicados ontem. Nos números são contabilizados as escolas regulares e especiais da educação infantil, fundamental, médio e da EJA.

Esses dados servem de base para execução dos programas de merenda, transporte escolar, distribuição de livros, uniformes, Dinheiro Direto na Escola e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).