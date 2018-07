Inscrição no Enem cresce mais no Norte do País A Região Norte do País foi a que registrou o maior crescimento no número de inscrições para a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O aumento foi de 33,44% se comparado ao total de 2010. Já a Região Sudeste, que concentra o maior número de inscritos, apresentou a menor expansão: 9,62%. Os dados também mostram que o número de inscritos com menos de 16 anos aumentou em 80%.