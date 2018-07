Inscrição no ensino fundamental em SP vai até setembro Até dia 28 de setembro a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo recebe as inscrições para o processo de matrícula antecipada para o Ensino Fundamental de 2008. Para inscrever os alunos, pais ou responsáveis devem procurar qualquer escola estadual ou municipal de Ensino Fundamental e Médio, apresentar certidão de nascimento ou RG do dependente e um comprovante de endereço.