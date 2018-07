Inscrição para Curso Estado acaba no domingo

Durante os três meses de curso, os 25 jovens selecionados vão ter aulas teóricas e práticas, além de palestras com alguns dos principais nomes da economia brasileira. Já estão confirmadas as presenças do ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega e do ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda José Roberto Mendonça de Barros.

O curso ocorre de 6 de maio a 26 de julho, na sede do Estado, e ainda inclui atividades nas redações de Economia do Grupo. Podem se candidatar jovens formados em 2011 e 2012, além de estudantes de último semestre de Jornalismo. Junto com a inscrição, é feita a primeira fase de seleção, com prova de conhecimentos econômicos, português e inglês. Como o processo é online, os interessados não devem deixar para fazer os testes na última hora. O excesso de acessos pode ocasionar lentidão no sistema.

Estão previstas aulas de macroeconomia, política econômica, sistema financeiro, mercado de capitais e avaliação de empresas. Na parte jornalística, destaque para aulas de reportagem econômica, jornalismo de banco de dados e reportagem com auxílio de computador, além de reportagem multiplataforma.

"O curso é uma excelente oportunidade para aprender a economia que os jornalistas precisam saber", diz Laís Alegretti, ex-aluna e hoje repórter da sucursal do Estado em Brasília. "As aulas têm foco nas questões que os repórteres encontram no dia a dia da cobertura." Mais detalhes da seleção no www.estadao.com/focas ou na página www.facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo. O programa tem patrocínio do Itaú e apoio da TIM.