Inscrição para Curso Estado de Jornalismo termina dia 29

"É a chance de fazer uma imersão e experimentar as diversas formas de jornalismo em um dos maiores e mais respeitados grupos de comunicação do País", diz Beatriz Ferreira Bulla, de 22 anos, foca da 22ª turma e hoje jornalista do Grupo Estado.

O programa gratuito inclui aulas teóricas de política, economia, filosofia e ética, além de módulos práticos. Neste ano, foram reforçadas, ainda, as disciplinas de Jornalismo de Banco de Dados e Reportagem com Auxílio do Computador. Trata-se do único do gênero válido como extensão, pela Universidade de Navarra, na Espanha.

Durante o curso, os jovens - alunos de último ano de todas as faculdades de jornalismo do Brasil e formados em 2010 e 2011 - têm atuação em todas as redações do Grupo, incluindo Estadão, Jornal da Tarde, Agência Estado, Portal e rádio Estadão/ESPN. Complementam a parte prática do programa o blog Em Foca, mantido por eles, e a produção de um caderno especial. "Vimos a teoria da faculdade colocada na prática, mas com todo o didatismo necessário à formação do jornalista", explica José Roberto Gomes Júnior, de 23 anos, foca em 2011, também contratado. "Além de ser uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho, a experiência proporciona amizades para toda a vida."

Neste ano, a inscrição é feita em conjunto com a primeira fase de seleção, realizada online no portal (www.estadao.com.br/talentos). Os candidatos que obtiverem a melhor classificação serão chamados para a segunda fase, com duração de um dia, em São Paulo. O nome dos selecionados será divulgado em 19 de agosto e as aulas ocorrem de 3 de setembro a 14 de dezembro.

Desde 1990, mais de 700 jovens passaram pelo programa, que conta com o apoio de Odebrecht e Phillip Morris. As inscrições seguem até o próximo domingo, dia 29. Acompanhe novidades também no www.facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo.