Inscrição para curso no 'Estado' vai até o dia 3 As inscrições para o 2.º Curso Estado de Jornalismo Econômico seguem até 3 de junho, no www.estadao.com.br/talentos. É preciso estar cursando o último semestre de jornalismo ou ter se formado em 2010 e 2011. O programa, gratuito, tem certificado válido como extensão em Macroeconomia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/EESP). De 2/7 a 31/8, os 25 selecionados terão aulas teóricas na FGV e atividades nas redações do Grupo Estado.