Inscrição para Enem começa hoje e vai até 10 de junho As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão abertas hoje, a partir das 10h, e seguirão até as 23h59 de 10 de junho, feitas exclusivamente pela internet. O valor da inscrição será de R$ 35. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou que o Enem será realizado neste ano em 22 e 23 de outubro. No ano que vem, haverá duas edições do exame - uma em 28 e 29 de abril e outra no segundo semestre de 2012, em data a ser definida.