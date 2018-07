Inscrição para prêmio a universitários termina na sexta

Serão premiados 15 universitários, cinco em cada uma das categorias do prêmio: texto, foto e vídeo. Os finalistas do prêmio, patrocinado pela J&F, ganham o direito de participar de toda a programação do evento, que terá palestras e debates com alguns dos principais nomes ligados ao jornalismo brasileiro e internacional.

O vencedor de cada categoria receberá uma homenagem especial durante a cerimônia que a SIP faz anualmente para premiar grandes trabalhos jornalísticos realizados nas Américas. As inscrições são gratuitas e maiores detalhes podem ser obtidos no www.sipuniversitarios.com.br.