Podem se inscrever os alunos que fizeram o Enem em 2009 e que foram reprovados ou que não participaram da primeira fase do Sisu, realizada entre os dias 29 de janeiro e 03 de fevereiro deste ano. As inscrições são feitas somente pelo site do Ministério da Educação. Nessa segunda etapa, são oferecidas 29.240 vagas nas 51 instituições participantes do Sisu, entre universidades e institutos federais.