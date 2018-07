Inscrição para vestibular da Fuvest termina amanhã Amanhã é o último dia de inscrições para o vestibular da Fuvest, fundação que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa e da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Os postos de atendimento receberão as fichas de inscrições das 8 às 17 horas. A Fuvest estima que 90 mil vestibulandos se inscrevam para o Vestibular 2008 amanhã. Na semana passada, 43,5 mil candidatos fizeram a inscrição. A previsão total de inscritos deve chegar a 140 mil. A ficha de inscrição deve ser preenchida com cuidado para não provocar erros de identificação de letras pelos leitores óticos. A ficha não deve ser dobrada ou amassada. O candidato deve colar uma foto 3x4, datada de 2007, com o nome completo no verso para facilitar a identificação em caso de descolamento. O candidato fará os exames de primeira e segunda fases na cidade em que se inscreveu. As provas de habilidades específicas têm regras especiais.