Inscrições no Sisu começam no dia 7 de janeiro

De acordo com o cronograma, as inscrições poderão ser feitas a partir do dia 7 e até as 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) do dia 11 e somente pela internet. Para a seleção do primeiro semestre de 2013, o Sisu vai considerar a nota do Enem de 2012, cuja divulgação será feita pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC).

Ainda de acordo com o edital publicado nesta quarta no Diário Oficial, o estudante poderá se inscrever em até duas opções de vagas, mas deverá especificar a ordem de preferência, o local, o curso e o turno. As inscrições são gratuitas e as instituições deverão disponibilizar acesso à internet aos estudantes interessados.

A primeira chamada será divulgada no dia 14 de janeiro e a segunda será no dia 28 no site do Sisu e das instituições. Se houver empate de notas, o desempate será feito com base, pela ordem, na nota na redação, nota em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, nota em Matemática e suas Tecnologias, nota em Ciências da Natureza e suas Tecnologias e nota em Ciências Humanas e suas Tecnologias.

As matrículas serão feitas nas instituições nos dias 18, 21 e 22 de janeiro para a primeira chamada e 1º, 4 e 5 de fevereiro para segunda.