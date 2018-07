Inscrições no Sisu já estão abertas Estudantes que fizeram o Enem já podem se inscrever para disputar uma das 108.552 vagas em universidades públicas que serão oferecida no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - as oportunidades estão distribuídas em 3.327 cursos. As inscrições foram abertas hoje e vão até o dia 12 de janeiro pelo site sisu.mec.gov.br. Para participar, é preciso ter nota diferente de zero na redação. O candidato deve ter em mãos o número de inscrição e a senha no Enem 2011.