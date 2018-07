Inscrições para 2ª edição do Sisu começam no dia 10 Os estudantes que pleiteiam uma vaga em universidades e institutos federais de ensino superior têm nova chance de ingressar no segundo semestre deste ano. Terão início no próximo dia 10 de junho e vão até o dia 14 as inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O edital com o cronograma foi publicado nesta segunda, 3, no Diário Oficial da União, de acordo com informações da Agência Brasil.