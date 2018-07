Inscrições para a Fuvest estão abertas

A inscrição deverá ser feita exclusivamente pelo site da instituição. A taxa de inscrição, de R$ 130, pode ser paga em bancos ou pela internet até 11 de setembro.

Os candidatos com necessidades especiais poderão ter acréscimo de 20% no tempo destinado às provas e, em alguns casos, a fiscais especiais, após avaliação da equipe médica da instituição. No momento da inscrição, esses candidatos devem declarar sua condição e preencher uma ficha gerada pelo programa. Essa ficha deverá ser encaminhada à Fuvest, por correio, em carta registrada, postada até 14 de setembro, junto com a documentação que comprove a sua condição.

As provas serão aplicadas em 26 municípios do Estado. A primeira fase será em 25 de novembro. A prova conterá 90 questões, com cinco alternativas cada uma. Os convocados para a segunda fase farão mais três provas, de caráter analítico-expositivo.

A Fuvest ressalta que os alunos devem seguir as normas do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.