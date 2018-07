Inscrições para Curso Estado abrem hoje

Começam nesta quarta-feira, 6, as inscrições para o 23.º Curso Estado de Jornalismo, um dos mais tradicionais programas de treinamento para jovens profissionais do País. De 3 de setembro a 14 de dezembro, os 30 selecionados realizarão atividades em período integral, com aulas que complementam a formação acadêmica e passagem pelas redações do Grupo Estado.

Neste ano, o curso tem como uma das novidades a mudança no processo seletivo. A primeira fase, antes presencial, agora é online e realizada no momento da inscrição, pelo www.estadao.com.br/talentos. Os candidatos incluem currículo e justificativa de interesse. Também passam por provas de conhecimentos gerais, inglês e português.

Podem se candidatar estudantes de último ano de todas as faculdades de jornalismo do Brasil e formados em 2010 e 2011. Até 90 inscritos serão chamados para a segunda fase, na sede do Grupo Estado, e a turma com os 30 selecionados será conhecida em 19 de agosto.

Nos cem dias de curso, o grupo terá aulas teóricas de política, economia, português e filosofia. Fará, ainda, atividades de reportagem e edição, monitoradas por profissionais do Grupo Estado. Nesta edição, os alunos passarão por módulos especiais de Jornalismo de Banco de Dados e Reportagem com Auxílio de Computador. Complementam a parte prática do programa o blog Em Foca, mantido por eles, e um suplemento especial, publicado ao fim do curso.

Desde o início, em 1990, mais de 700 jovens já passaram pelo programa gratuito, o único do gênero válido como curso de extensão, pela Universidade de Navarra, na Espanha. Parte desses profissionais trabalha hoje nas grandes redações do País. O curso conta com o apoio de Odebrecht e Phillip Morris. As inscrições seguem até o dia 29 de julho.