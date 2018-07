Inscrições para Curso Estado podem ser feitas até hoje

Terminam hoje as inscrições para o 23.º Curso Estado de Jornalismo, que desde sua criação, em 1990, auxiliou na formação de mais de 700 jovens profissionais de todas as regiões do País. Os 30 selecionados para o programa deste ano terão, de 3 de setembro a 14 de dezembro, aulas teóricas e práticas, além de desenvolverem atividades nas redações do Grupo Estado. O curso é gratuito e tem certificado válido pela Universidade de Navarra, na Espanha. Podem se candidatar para a seleção alunos de último ano de Jornalismo e jovens jornalistas, formados em 2010 e 2011.

Neste ano, a inscrição passou a ser realizada em conjunto com a primeira fase de seleção, feita online. No portal do Estadão (www.estadao.com.br/talentos), os candidatos passarão por testes de inglês, português e conhecimentos gerais. Também precisarão incluir currículo e justificativa de interesse pelo curso. Os que tiverem a melhor classificação serão chamados para a segunda fase, com duração de um dia, em São Paulo. O nome dos aprovados será conhecido em 19 de agosto, com divulgação nos veículos do Grupo Estado.

"Além da experiência de estar em um grande jornal, aprendendo a dinâmica de uma redação desse porte, o curso abre portas e amplia a rede de contatos, na medida em que coloca você perto dos principais nomes da área", diz Débora Álvares, foca da turma de 2011 e hoje repórter da Política do Estado.

Durante os cem dias de atividades, os alunos terão aulas teóricas de política, economia, filosofia e ética. E passarão por módulos de reportagem, edição e infografia. O curso inclui atuação nas redações de Estadão, Jornal da Tarde, Agência Estado, Estadão.com.br e rádio Estadão/ESPN. Complementam a parte prática do programa, que teom apoio de Odebrecht e Phillip Morris, o blog Em Foca, mantido pelos jovens jornalistas, e a produção de um caderno especial. Acompanhe novidades também no www.facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo.