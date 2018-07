Inscrições para Enade 2011 começam na segunda-feira A partir de segunda-feira vão estar abertas as inscrições de alunos ingressantes e concluintes de cursos de educação superior para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). O prazo para se inscrever termina no dia 19 de agosto. Instituições de ensino públicas e particulares cujos cursos serão avaliados nesta edição do exame deverão efetuar as inscrições. As provas serão aplicadas em todo o País no dia 6 de novembro.