Inscrições para Enem terminam hoje

O prazo para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina hoje, às 23h59. Os candidatos precisam ter CPF próprio. A inscrição só pode ser feita pelo site inep.gov.br e a taxa é de R$ 35.

Estão isentos os estudantes da última série do ensino médio em escolas públicas e os que comprovem a impossibilidade de pagamento.

O exame será realizado nos dias 6 e 7 de novembro e terá uma redação e quatro provas, com 45 questões de múltipla escolha cada. No fim do ano, a nota do Enem poderá ser usada no sistema de seleção para a maioria das universidades

federais do Brasil.