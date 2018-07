Inscrições para exame supletivo começam hoje em SP As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja), que abrange os ensinos fundamental e médio, começam hoje, segundo informações da Secretaria de Estado da Educação. O período de inscrição vai até 31 de outubro. Pela primeira vez, o Encceja passa a ser aplicado também em são Paulo, após parceria entre a Secretaria e o governo federal, segundo a Secretaria. Qualquer pessoa que ainda não concluiu os estudos pode se inscrever. A partir de 15 anos (completos até 13 de dezembro) para a prova do Fundamental e a partir de 18 anos (completos até 13 de dezembro) para a do Médio. Alunos já matriculados em Educação de Jovens e Adultos (EJA) podem participar. Para se inscrever gratuitamente é preciso acessar o site da secretaria. Após a inscrição o candidato receberá via correio o cartão de confirmação da inscrição, contendo as informações sobre local, data e horário da aplicação dos exames. O conteúdo programático das avaliações de cada disciplina está disponível para os candidatos no site da Secretaria de Estado da Educação. O exame será aplicado em 13 e 14 de dezembro.