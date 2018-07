Inscrições para Fatec vão até 8 de junho

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o 2º semestre estão abertas até 8 de junho - no último dia, o prazo termina às 15 horas. O exame está marcado para o dia 4 de julho. Os candidatos vão disputar 10.030 vagas, em 49 unidades. O vestibulando dever ter concluído o ensino médio até o dia da matrícula. A taxa de inscrição é de R$ 70 e o cadastro deve ser feito pela internet, no site oficial:

vestibularfatec.com.br. O manual do candidato também está disponível no site e pode ser baixado gratuitamente.