Inscrições para o Enem são prorrogadas até domingo O período para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terminava hoje, foi prorrogado. Os interessados têm até domingo para se inscreverem. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC), a mudança da data foi decidida em função do aumento nos acessos simultâneos ao sistema, o que tem causado lentidão. Só hoje, cerca de 200 mil pessoas se inscreveram. A data para pagar a taxa de inscrição de R$ 35 continua até quarta-feira. Os alunos que estão concluindo o Ensino Médio em instituições da rede pública são isentos desse pagamento.