Inscrições para o Enem terminam às 23h59 de hoje; candidato precisa ter CPF Termina às 23h59 de hoje o prazo para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que têm de ser feitas exclusivamente pelo site inep.gov.br. A taxa é de R$ 35 (pode ser paga até dia 12) e o candidato precisa ter CPF próprio. O exame, nos dias 6 e 7 de novembro, será composto por uma redação e quatro provas, com 45 questões de múltipla escolha cada. No fim do ano, a nota do Enem poderá ser usada no sistema de seleção para a maioria das universidades federais.