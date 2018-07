Inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira Termina nesta sexta-feira, 23, às 23h59, o prazo para as inscrições ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no site enem.inep.gov.br por meio de preenchimento de formulário, que requer pagamento de taxa de R$ 35. O prazo máximo para o pagamento é até 28 de maio, condição exigida para que a inscrição seja confirmada. Estudantes da rede pública e pessoas com renda familiar até 1,5 salário mínimo são isentos.