Inscrições para o Escola da Família terminam quinta-feira

As inscrições para o Programa Escola da Família, do governo do Estado de São Paulo, terminam na quinta-feira, 10. São cinco mil bolsas de estudo integrais para universitários interessados em trabalhar como monitores nos finais de semana nas escolas estaduais. Para se inscrever, o estudante deve ter feito o Ensino Médio na rede pública paulista - estadual ou municipal, estar matriculado em uma das 242 universidades conveniadas à Secretaria e não receber nenhum outro benefício para custeio do curso superior. As inscrições podem ser feitas pelo site do programa. Os selecionados começam a trabalhar em 2 de agosto. Pelo programa, iniciado em 2003, o governo do Estado arca com 50% da mensalidade, até o teto de R$ 267, a universidade privada assume o restante do valor. De acordo com a Secretaria, atualmente são beneficiados pela bolsa 18.584 estudantes.