Inscrições para o Hackatão terminam hoje

Os interessados podem se inscrever pelo formulário disponível no endereço migre.me/9ptd1 até hoje. O resultado, com os nomes participantes, será divulgado amanhã no Estadão.com.br.Os projetos criados durante o Hackatão serão de código aberto. Durante as 24 horas, os participantes terão a infraestrutura para se conectar à rede e alimentação.

O Hackatão se inspira nos encontros de programadores conhecidos como "hackathons" - cruzamento das palavras "hacker" e "maratona" -, prática comum de empresas de tecnologia, como Google e Facebook, para estimular o desenvolvimento projetos criativos.

Recentemente, hackathons têm sido promovidos por jornais como New York Times e Guardian. É uma forma de usar a tecnologia para incentivar trabalho jornalístico, unindo profissionais com conhecimentos diversos. A ideia é produzir ferramentas que ajudam no trabalho de repórteres ou que servem como base para uma reportagem.

A iniciativa do Estado é o primeiro hackathon promovido por um veículo da imprensa brasileira, em conjunto com o portal Estadão.com.br, os cadernos Link e Estadão.edu e o núcleo Estadão Dados, projeto criado recentemente para trabalhar com dados públicos. O Basômetro, primeiro projeto do Estadão Dados, é exemplo de colaboração entre programadores e jornalistas. O aplicativo calcula o comportamento da base do governo nas votações do Congresso.