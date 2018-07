Inscrições para o melhor pastel de SP vão até 2ª feira Os pasteleiros da cidade de São Paulo têm até a próxima segunda-feira, dia 20 de junho, para se inscrever no concurso "O Melhor Pastel de Feira da Cidade", com uma novidade: agora o consumidor poderá votar em sua barraca preferida pela internet. A consciência ambiental também será valorizada. O feirante que comprovar que faz uma destinação correta do óleo de fritura ganhará bônus na nota.