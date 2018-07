Inscrições para o Prouni começam na segunda-feira

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 27. A lista dos candidatos pré-selecionados estará disponível no site do ProUni. Os resultados da segunda e da terceira chamadas estão previstos para serem publicados nos dias 12 e 25 de julho, respectivamente.

Para concorrer a uma bolsa do ProUni, o estudante precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou em estabelecimento privado com bolsa integral, além de atender alguns critérios de renda.