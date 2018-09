Inscrições para o ProUni começam nesta segunda, 24

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) começam nesta segunda, 24, para a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais no ensino superior particular. O prazo de inscrição vai até o dia 12 de dezembro e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, na página eletrônica do ProUni. O programa oferece bolsas integrais e parciais de 50% da mensalidade. Podem se candidatar às integrais estudantes com renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio (R$ 622,15 em valores de hoje). As parciais destinam-se àqueles com renda familiar, por pessoa, de até três salários mínimos (R$ 1.245). Os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2008 e obtido, na prova objetiva e na redação, média de no mínimo 45 pontos. Precisam ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou, no caso de escola particular, na condição de bolsista integral. O programa é aberto a alunos que estejam concluindo o ensino médio este ano ou que o concluíram em anos anteriores.