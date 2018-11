Inscrições para o Sisu começam no dia 16 As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2011 deverão ser feitas de 16 a 18 de janeiro. Ele usará a nota do Enem 2010, prevista para ser divulgada na segunda quinzena de janeiro, para preencher 83.125 vagas em instituições de ensino superior - aumento de 77% em relação à edição do primeiro semestre deste ano. O aluno poderá escolher dois cursos e selecionar um deles como primeira opção.