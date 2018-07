Inscrições para o Sisutec começam na segunda-feira

Também é necessário que o aluno tenha participado do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2013 e tenha recebido nota acima de zero na redação. A comprovação dos requisitos será feita no momento da matrícula. No momento da inscrição, o estudante pode fazer até duas opções de cursos.

O número de vagas é 20% superior ao que havia sido ofertado no segundo semestre de 2013. Naquela edição, o sistema havia reunido 239.792 vagas. Nesta versão, o maior número de postos autorizados são em instituições privadas: 247.888. Em seguida, estão instituições do sistema S (Senai e Senac) , com 30.996 vagas. As escolas públicas estão em terceiro lugar, com 10.457 vagas.

Os cursos que ofertam mais vagas são das áreas de ambiente e saúde, o equivalente a 32,17% do total. Em seguida, vem informação e comunicação, com 17,06% das vagas, gestão e negócios, com 14% e controle e processos industriais, com 11,6%.

Os resultados da primeira chamada serão apresentados no dia 29 de julho e as matrículas poderão ser feitas no dia 30 de julho e 1º de agosto. A segunda chamada será divulgada dia 5 de agosto.

"O sistema é uma ótima oportunidade de profissionalização para aqueles que já concluíram o ensino médio, não foram selecionados no Enem e não participam do ProUni", afirmou o ministro da Educação, Henrique Paim. "Cursos técnicos subsequentes são muito importantes para o estudante e para o País. Cursos técnicos são muito relevantes e precisam ser valorizados", completou o ministro.

Estudantes que não se encaixam no perfil prioritário e não tiverem feito o Enem podem se candidatar a vagas remanescentes. Essa etapa será realizada entre os dias 11 e 20 de agosto. O site para inscrição é http://sisutec.mec.gov.br