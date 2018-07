Inscrições para o Vestibular da Fuvest 2015 começam hoje

Começa nesta sexta-feira, 22, as inscrições para o Vestibular 2015 da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por meio do site www.fuvest.com.br. O candidato deve utilizar o documento de CPF e o RG para se inscrever. O prazo termina em 8 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 145, podendo ser paga em bancos ou pela internet até o dia 8 de setembro. O boleto para o pagamento será gerado pelo sistema da Fuvest, ao final da inscrição on line.

O vestibular Fuvest 2015 será realizado em 32 municípios paulistas. São 11.177 vagas, sendo 11.057 para a Universidade de São Paulo (USP) e 120 para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A primeira fase do vestibular está marcada para o dia 30 de novembro.