Inscrições para ProUni 2013 terminam hoje

Segundo o edital, o estudante pré-selecionado deverá comparecer à respectiva instituição de ensino superior para comprovação das informações prestadas em sua ficha de inscrição e eventual participação em processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso, nas seguintes datas: 24 a 31 de janeiro na primeira chamada e 8 a 19 de fevereiro na segunda chamada.

Para participar da lista de espera do ProUni, o estudante deverá manifestar interesse por meio do Portal do ProUni na internet nos dias 24 e 25 de fevereiro.

O ProUni é um programa do Ministério da Educação que concede bolsas de estudo integrais e parciais (50% de desconto no valor da mensalidade) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior.

Podem se inscrever os candidatos que não possuam diploma de curso superior que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012 e tenham obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do Exame. Além disso, não podem ter zerado a redação.