Inscrições para segunda etapa do ProUni terminam hoje Os alunos que ainda não se inscreveram ou que não foram contemplados com uma bolsa de estudo na primeira etapa de inscrições do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até hoje para se inscreverem na segunda etapa. Segundo o Ministério da Educação, serão ofertadas 49.157 bolsas no segundo processo. Para concorrer, o estudante precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2008 e ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou em escola particular na condição de bolsista integral.