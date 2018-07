Inscrições para vestibular da Unicamp começam hoje As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, estão abertas a partir desta segunda-feira e vão até 8 de outubro. O formulário de inscrição está disponível no site www.comvest.unicamp.br. A taxa de inscrição custa 120 reais.