Insensatez de Chávez beneficia Lula, diz colunista do 'El País'

O presidente Luis Inácio Lula da Silva se beneficia no cenário internacional com a "falta de bom senso" do líder venezuelano Hugo Chávez, na opinião de um proeminente colunista do jornal espanhol El País. "Com a insensatez do líder bolivariano, as iniciativas de Lula acabam parecendo exemplos de bom senso e moderação", diz a coluna de Miguel Angel Bastenier, publicada nesta quarta-feira, 4. O comportamento de Chávez acabaria reforçando, também, segundo Bastenier, "o sentimento coletivo na América Latina de que o Brasil se tornará "uma grande potência". "Se Hugo Chávez não existisse, o presidente brasileiro Lula da Silva teria que inventá-lo", diz o texto. De acordo com o colunista, essa discrepância entre as imagens dos dois líderes ajuda a criar a conjuntura ideal para que o Brasil "capitalize" o sentimento coletivo na região, que "não se mostrava com tanta força desde os mil Vietnãs de Che". Bastenier afirma que a Constituição da Unasul (União das Nações Sul-americanas) seria a convocação de Lula para a união do mundo sul-americano e reforçaria ainda mais a imagem do Brasil na região. O artigo destaca também episódios da política internacional que ajudam a estabelecer essa imagem positiva do Brasil como grande potência. Segundo o diário, a "seqüência de preocupações e desgostos para os Estados Unidos" seria uma das razões. Isso porque a crise gerada pela política exterior americana com questões relacionadas ao Irã, Afeganistão e Iraque teria afastado Washington da América Latina, que, enquanto isso, "elegia um número crescente de governos contrários ao neoliberalismo". De acordo com o El País, combinadas, as conjunturas regional e internacional favorecem a ascensão do sentimento público acerca do potencial brasileiro e reforçam o "convencimento nacional de que o país está destinado a ser uma grande potência". "Essa conjunção astral da geopolítica mundial e regional tem as características do Brasil e favorecem Lula da Silva", conclui o texto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.