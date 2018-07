Inseticida ameaça animais na África

A batalha por terra entre o ser humano e os animais selvagens na África está levando muitos animais à morte. Um forte inseticida, o carbofurano, está sendo utilizado para controlar a vida selvagem africana. Veja também: Vídeo sobre inseticida que ameaça animais na África Na reserva de Masai Mara, no Quênia, o inseticida caiu na cadeia alimentar dos habitantes do local e já matou desde hipopótamos até leões e abutres. Apesar de ser proibido em muitos países, o carbofurano pode ser comprado facilmente no Quênia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.