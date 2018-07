Inseticidas dizimam polinizadores Um estudo publicado na revista PLoS One comprova que inseticidas agrícolas são os principais responsáveis pela morte de abelhas na natureza. O trabalho identificou produtos como neonicotinoides, clotianidina e tiametoxam nos corpos de abelhas mortas ou agonizantes próximas a plantações. Vários cientistas alertam para o risco de um perigoso declínio causado por inseticidas no número de polinizadores naturais, essenciais para os ecossistemas selvagens e também para as culturas agrícolas. / ALEXANDRE GONÇALVES e KARINA NINNI