Inseto em refrigerante gera indenização em MG

Ela identificou impurezas, semelhantes a formigas ou outros insetos, no interior de uma garrafa do refrigerante Guaraná Mineiro. A decisão da Justiça data deste mês. Segundo os dados do processo, a mulher identificou as impurezas antes de abrir a garrafa, que foi levada lacrada e dentro do prazo de validade ao Procon. A presença de insetos no refrigerante foi confirmada pela perícia.

Além das indenizações, os magistrados determinaram que a empresa adote medidas para garantir mais higiene e segurança ao produto, que apresentou fragilidades no sistema de lacre. No curso da ação foi noticiada a ocorrência de uma nova reclamação, de outro consumidor, que também relatou ter encontrado impurezas no refrigerante.