Inspeção de veículo com placa final 3 acaba amanhã Motoristas de veículos com placa de final 3 têm até amanhã, em São Paulo, para realizar a inspeção veicular ambiental dentro do prazo. Quem não fizer ou não for aprovado na inspeção terá o licenciamento bloqueado e ficará sujeito a multa de R$ 550. O proprietário deve agendar a vistoria em um dos 21 Centros de Inspeção Veicular Ambiental (CIVA). O agendamento e a emissão da guia de pagamento no valor de R$ 56,44 está disponível no site da Controlar (www.controlar.com.br). O agendamento pode ser feito com 120 dias de antecedência.