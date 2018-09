Inspeção flagra irregularidades em clínica Uma clínica privada para tratamento de usuários de drogas foi flagrada com irregularidades hoje. Localizada em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a Clínica Gratidão foi visitada durante inspeção do Conselho Regional de Psicologia (CRP). Segundo a assessoria de imprensa do órgão, foram encontrados diversos problemas como usuários recebendo medicação sem presença de médicos e condições precárias de higiene. Além disso, os internos estariam cozinhando as próprias refeições e sofrendo castigos físicos e psicológicos.