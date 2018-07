Inspeção para veículos de placa final 3 termina amanhã Os donos de veículos de placas final 3 têm até amanhã para realizar a inspeção veicular ambiental dentro do prazo. O proprietário que perder o prazo da inspeção poderá fazê-la depois, porém estará com o licenciamento bloqueado até receber o selo de aprovação. Os veículos com placas de final 4 têm até 30 de julho, e os de placas finais 5 e 6 têm até 30 de agosto para passar pela vistoria.